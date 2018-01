Vizinhos apóiam esforço do estabilização do Iraque Os países vizinhos do Iraque assinaram um acordo de cooperação contra o terrorismo e de apoio às tentativas do governo de Bagdá de estabilizar o país. O acordo inclui a vigilância da fronteira e a coordenação para restabelecer a segurança no território iraquiano. Segundo a imprensa saudita, o acordo foi obtido durante uma reunião realizada na noite de segunda-feira (horário local) entre os ministros de Interior do Iraque, Jordânia, Irã, Turquia, Arábia Saudita, Síria, Kuwait, Egito e Barein. Os ministros, que se reuniram na cidade saudita de Jidá, no litoral do Mar Vermelho, reforçaram o apoio de seus países às tentativas do governo de Bagdá de estabilizar o país. Também ofereceram cooperação para treinar as forças de segurança iraquianas, segundo o comunicado final da reunião, transmitido pela agência saudita "SPA". Os ministros enfatizaram a importância de intensificar os esforços para acabar com a violência dos grupos terroristas no Iraque. Todos rejeitaram as "tentativas de vincular o Islã com a violência", acrescenta a nota. Outro compromisso foi o de aumentar a vigilância na fronteira do Iraque para impedir a possível entrada de armas e terroristas no país. A reunião é a terceira dos ministros de Interior dos nove países, após as de 2004, no Irã, e 2005, na Turquia.