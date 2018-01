Vizinhos do Iraque exigem o fim da ocupação Ministros de Relações Exteriores de oito países árabes e da região do Golfo Pérsico se reuniram nesta sexta-feira em Riad, na Arábia Saudita, e exigiram a imediata desocupação do Iraque pelas tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Além do Egito e da anfitriã, Arábia Saudita, participaram do encontro representantes do Kuwait, Irã, Síria, Jordânia, Bahrein e Turquia. Ficou decidido que os países vizinhos do Iraque rejeitarão qualquer administração militar norte-americana sobre o território iraquiano, afirmou o ministro de Relações Exteriores do Egito, Ahmed Maher. Ele fez um apelo a favor de manter a segurança e estabilidade no Iraque e de apoio ao povo iraquiano para que possa exercer seus direitos civis. O ministro egípcio disse que os colegas presentes à reunião defenderam a retirada das tropas da coalizão do Iraque e o direito dos iraquianos de eleger os governantes. Maher disse também que se deve instalar um novo governo no país antes do início das discussões sobre o fim das sanções impostas pela ONU ao Iraque. Os chanceleres criticaram a pressão norte-americana sobre a Síria - país que os EUA acusam de abrigar líderes do deposto regime de Saddam e de desenvolver armas de destruição de massa. O chanceler saudita, príncipe Saud al-Faiçal, criticou as ameaças de Washington à Síria e disse que elas "criarão um novo ciclo de violência no Oriente Médio". Veja o especial :