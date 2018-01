Vladimir Putin inicia visita à África do Sul A visita que o presidente Vladimir Putin inicia nesta terça-feira à África do Sul é a primeira de um chefe de Estado russo depois do fim do apartheid. Putin está na Cidade do Cabo para uma visita de dois dias, parte de um roteiro maior pelo continente africano. O presidente russo vai se reunir com seu colega sul-africano, Thabo Mbeki. Os dois líderes deverão participar de negociações comerciais bilaterais, em um esforço para reforçar os laços políticos e econômicos entre os dois países. Putin está acompanhado de uma delegação de empresários. As negociações deverão se concentrar em investimentos nos setores de diamantes, mineração e metais, apesar de o ministro do Exterior da África do Sul ter afirmado que a crise no Oriente Médio e o programa nuclear iraniano também estariam na agenda. Espera-se que os dois presidentes fechem acordos em diversas áreas, incluindo saúde e exploração espacial - setor no qual a África do Sul deseja ter uma maior participação. Putin já declarou que quer melhorar as relações entre seu país e a África do Sul. A visita do presidente russo ocorre ao mesmo tempo que empresas russas começam a perceber a força da atividade e da influência chinesa no continente africano.