Vladimir Putin visita a Chechênia Apesar dos ataques rebeldes lançados em Grozny, que deixaram mais de 40 mortos nos últimos meses, o presidente russo, Vladimir Putin, visitou hoje a região da Chechênia. A uma semana das eleições presidenciais chechenas, que acontecem no dia 29, Putin depositou hoje uma coroa de flores no túmulo do líder dessa república autônoma, Ahmat Kadyrov, que foi assassinado. Rebeldes chechenos atacaram hoje vários postos de votação.