Vladimir Putin volta a criticar sanções contra a Rússia

BERLIM - O presidente russo, Vladimir Putin, voltou a criticar nesta quinta-feira, 6, às vésperas da reunião do G20 em Hamburgo, no norte da Alemanha, o protecionismo comercial e as sanções econômicas contra a Rússia, que afirma que são uma maneira de protecionismo oculto.

As sanções contra a Rússia por conta da crise ucraniana "vão contra os princípios do G20, de uma cooperação para o interesse de todos os países do mundo", escreveu Putin em um artigo de opinião publicado pelo jornal alemão Handelsblatt em que defendeu "relações comerciais abertas, baseadas em normas e padrões uniformes". / AFP