'Você deveria se envergonhar', diz Hillary a Obama Hillary Clinton criticou seu rival Barack Obama, no sábado, por folhetos distribuídos pelo comitê de campanha dele sobre o plano de saúde proposto por ela, dizendo que os folhetos são "claramente falsos" e acusando Obama de usar táticas republicanas na disputa entre os dois pela candidatura presidencial democrata. Numa discussão amarga, o comitê de Obama defendeu os folhetos, dizendo que são corretos, e criticou a "campanha negativa" de Hillary. "Você deveria se envergonhar, Barack Obama", disse Hillary após um comício no Ohio, Estado crucial para sua campanha. Sacudindo um folheto, Hillary disse que o comitê de Obama está divulgando "informações falsas, desacreditadas e enganosas" sobre sua proposta para a saúde. "O senador Obama sabe que não é verdade que meu plano obriga as pessoas a comprar seguro-saúde, mesmo que não tenham condições para isso", disse Hillary. "É uma falsidade deslavada, mas ele continua a gastar milhões de dólares para perpetuar falsidades. Isso não traz esperança. É destrutivo desacreditar o seguro-saúde universal, especialmente para um democrata." Em comunicado, o porta-voz de Obama, Bill Burton, respondeu: "Tudo o que é dito nesses folhetos é totalmente verdade, diferentemente dos ataques desacreditados da campanha negativa de Hillary Clinton, que foram rejeitados na Carolina do Sul, no Wisconsin e em todo o país." Hillary disse que o folheto do comitê de Obama sobre o plano de saúde a lembrou das críticas a seu plano formuladas pelo setor de seguros-saúde. E disse que outro folheto do comitê de Obama reproduz de maneira errada as opiniões dela sobre acordos comerciais como o Nafta. "Façamos uma campanha de verdade. Chega de discursos, de grandes comícios, e depois disso do uso de táticas tiradas diretamente do caderno de Karl Rove", disse ela, referindo-se ao estrategista político republicano por trás das campanhas presidenciais vitoriosas de George W. Bush. Hillary disse que a proposta de Obama para a saúde deixará 15 milhões de americanos sem atendimento, enquanto o dela será universal. Num comício anterior, Hillary voltou seus ataques contra Bush, para tentar solapar a mensagem de transformação de Obama. Ela disse que Bush, cuja palavra de ordem em sua campanha era o "conservadorismo com compaixão", também prometeu mudanças à população americana. "Ele prometeu transformações, não prometeu?" disse ela, falando de Bush. "O povo americano foi enganado, e agora vamos ter que consertar o estrago."