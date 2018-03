Volta de Chávez fortalece democracia, diz Itamaraty O Brasil avalia que a volta de Hugo Chávez à presidência da Venezuela fortalece a democracia na América do Sul, segundo informa nota divulgada hoje pelo Ministério das Relações Exteriores. "O governo brasileiro tomou conhecimento com satisfação da retomada da ordem constitucional e do processo político democrático na Venezuela.", afirma a nota. Fontes do Itamaraty informaram que, ainda hoje, quando estava em São Paulo, o presidente Fernando Henrique Cardoso falou por telefone com Chávez e desejou a ele felicidades na continuação de seu governo. A chancelaria venezuelana também agradeceu o governo brasileiro pela firme condenação ao golpe que pretendeu tirar Hugo Chávez do poder e pelas gestões do Itamaraty junto a organismos internacionais para presionar a Venezuela a retomar a normalidade constitucional. A nota do governo lembra que o Brasil e a comunidade internacional condenaram com firmeza a ruptura da ordem institucional naquele país. Acrescenta que a volta de Chávez "marcou um acontecimento significativo para a reafirmação dos valores e princípios democráticos na América do Sul." As declarações de Chavez, pregando o diálogo e a reflexão e fazendo um apelo à calma e ao desarmamento de espíritos foram ressaltadas na nota. Na nota, o governo brasileiro também reafirma seu apoio à Organização dos Estados Americanos (OEA) e ao Grupo do Rio como foros para "o fortalecimento e a defesa dos princípios democráticos e do Estado de Direito em nossa região." A OEA tem reunião na próxima quinta-feira, em Washington, para analisar a situação venezuelana. Com a volta de Chávez ao governo, diplomatas latino-americanos começaram a discutir a possibilidade do encontro ser realizado em Caracas, como forma de fortalecer a normalidade institucional do país. "(O governo brasileiro) Expressa confiança de que o governo constitucional do Presidente Hugo Chávez, juntamente com o povo e os responsáveis políticos venezuelanos, saberão buscar, num clima de paz, liberdade e respeito aos direitos humanos, os melhores caminhos para promover a estabilidade e o desenvolvimento de seu país", acrescenta. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA