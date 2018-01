Voltam a circular os trens entre Índia e Paquistão A Índia e o Paquistão retomaram os serviços de trens através de sua fronteira nesta quinta-feira, carregando centenas de passageiros, ao fim de uma paralisação que durou dois anos e foi imposta quando os dois países vizinhos e inimigos, ambos possuidores de bombas atômicas, chegaram à beira de uma guerra. Com a segurança redobrada contra terroristas e contrabandistas, um trem saiu do Paquistão rumo à Índia enquanto outro iniciava o percurso na Índia. ?Estamos bem preparados?, disse M.S. Negi, um veterano funcionário da alfândega da Índia, na cidade de Attari. ?Vamos usar máquinas de raio X e circuitos fechados de televisão para evitar a entrada de armas, explosivos, drogas ou notas falsas.? A volta do trem de passageiros acontece duas semanas depois do reinício dos vôos comerciais entre os dois países, parte de medidas tomadas a partir da decisão dos governantes de Índia e Paquistão de estabelecer uma trégua e iniciar um histórico diálogo rumo à paz.