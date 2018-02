Voltam os rumores sobre renúncia do papa Às vésperas da partida, quarta-feira, do papa João Paulo II para o Canadá - a fim de presidir às cerimônias das Jornadas Mundiais das Juventude, - voltaram a circular na Europa rumores sobre sua renúncia por motivos de saúde. Essas especulações ganharam corpo dentro do própria Vaticano ante o estado de fadiga com o que o pontífice compareceu, no último dia 10, à esplanada de sua residência de verão em Castelgandolfo, a fim de saudar os milhares de peregrinos ali concentrados para receberem a bênção papal. O trajeto habitualmente seguido por João Paulo II para tal manifestação foi dessa vez reduzido pelo médico Renato Buzzonetti, o que avivou ainda mais as conjecturas sobre a eventual saída de João Paulo II. Especulações já formuladas, em maio passado, pelo cardeal dirigente da Congregação para a Doutrina da Fé, Josef Ratzinger. "Se o Papa verificar que ele não pode mais continuar, ele se demitirá", declarou então Ratzinger, em entrevista ao jornal da diocese de Munique. Não foram diferentes as opiniões externadas dias depois pelo cardeal de Honduras, Rodríguez Maradiaga, tido como um dos fortes candidatos à sucessão no Vaticano pelo seu colega Karl Lehmann, presidente da Conferência Episcopal Alemã e pelo influente teólogo belga Gottfried Danneels. O cenário para a renúncia se enriqueceu no imaginário católico em março, quando o Papa, recebendo um grupo de peregrinos poloneses, afirmou de forma um tanto enigmática, mas categórica: "Preparem-se bem para minha próxima visita!" O Santo Padre estará na Polônia no dia 15 de agosto, para a festa da Assunção. A imprensa européia se perguntava, esta semana, se ele não surpreenderá o mundo anunciando, na oportunidade, a renúncia e seu retiro definitivo no convento da cidade de Czerna (sul da Polônia), onde uma célula já teria sido preparada para ele. "Karol Wojtyla (o papa) é um homem acostumado a reservar muitas surpresas", era a intrigante conclusão de recente artigo de Adam Boniecki, diretor do semanário católico polonês " Tygodnik Powszechny" e amigo do pontífice. As disposições legais para uma eventual renúncia foram tomadas pelo próprio João Paulo II, ao introduzir, em 1983, no direito canônico a cláusula prevendo "a cessação de atividades", vazada nesses termos: "Caso o pontífice romano renuncie ao seu cargo, requer-se, para a validade dessa renúncia que ela seja expressa e feita livremente e sua aceitação independa de quem quer que seja." Para evitar toda e qualquer sugestão capaz de comportar a "lógica da renúncia", os organizadores das Jornadas Mundiais da Juventude esperam poupar João Paulo II do que eles denominam de "um calvário". O calvário de decidir se ele, em Toronto, receberá, ou não, em audiência o grupo de vítimas de agressões sexuais cometidas por padres no Canadá. Nos últimos anos, 321 queixas-crime nesse registro abalaram a comunidade católica do País.