'Voltei à vida', diz, de joelhos, nono mineiro resgatado

Mineiros resgatados pareciam estar bem de saúde

O nono mineiro resgatado no Chile caiu de joelhos e rezou em voz baixa após chegar à superfície.

"Estou de volta à vida", disse Mario Gomez, de 63 anos, o mais velho dos 33 homens presos há dois meses em uma mina no norte do país.

Gomez, de 63 anos, sofre de hipertensão e silicose, doença comum entre mineiros, e foi retirado usando uma máscara de oxigênio.

Segundo o ministro da Saúde, Jaime Mañalich, todos os trabalhadores resgatados estão se recuperando bem. Eles estão sendo levados de helicóptero o hospital de Copiapó, onde devem ser monitorados por 48 horas.

Óculos escuros

Florencio Avalos foi o primeiro a chegar à superfície à 0h10 local (mesmo horário de Brasília), após ser içado de 624 metros de profundidade numa cápsula. Em seguida, saíram Mario Sepulveda, Juan Illanes, o único estrangeiro do grupo, o boliviano Carlos Mamani, e o mais novo de todos, Jimmy Sanchez, de 19 anos, pai de um bebê de quatro meses.

O sexto mineiro foi Osmán Araya, que chorou ao abraçar a esposa Angélica. Em seguida, foi resgatado José Ojeda, autor do bilhete encontrado no dia 22 de agosto, 17 dias após o acidente. A nota afirmava que os mineiros estavam vivos.

O oitavo trabalhador a sair da mina foi Claudio Yanez, que foi recebido por sua noiva, Cristina Nunez. Eles decidiram se casar depois do acidente.

Os mineiros resgatados aparentavam disposição e usavam óculos escuros, que os protegiam das luzes na cena do resgate. Eles foram recebidos com entusiasmo por familiares e pelo presidente chileno, Sebastián Piñera.

Avalos, Sepulveda e Illanes foram escolhidos para encabeçar a lista por serem os mais fortes do grupo - logo, estariam mais capacitados para lidar com eventuais dificuldades na subida.

Veja ao lado transmissão ao vivo

Antes, às 23h15 locais de quarta-feira (mesmo horário de Brasília), um técnico desceu até o local onde estão os mineiros. Ele analisou o estado do túnel e deu o aval para o início do resgate. Dois paramédicos também estão reunidos com os mineiros e ajudam na operação.

Bênção

Logo após a saída de Avalos, Piñera disse em discurso que o resgate era um milagre. Sorridente, ele agradeceu os especialistas que viabilizaram a operação.

Lembrando o terremoto que atingiu o país em fevereiro, o presidente disse que os mineiros mostraram que, "quando o Chile está unido, somos capazes de fazer coisas extraordinárias".

"O país mostra a sua verdadeira alma, mostra do que é capaz quando enfrentamos adversidades." Mas Piñera ponderou: "Isso não terá terminado até que os 33 estiverem fora".

No fim da tarde desta terça-feira, ele dissera que o que começou com uma tragédia terminaria como uma bênção. Segundo o presidente, as operações de resgate podem durar entre 24 horas e 48 horas.

"Esperamos que com a ajuda de Deus possamos culminar esta epopeia de forma feliz e que algumas famílias que esperaram por tanto tempo possam, antes que termine este dia, abraçar seus maridos, seus pais, filhos e irmãos que estão presos", disse Piñera.

Último mineiro

O último homem a ser retirado deve ser Luis Urzua, 54. Ele é considerado o líder dos mineiros e teve participação crucial nos primeiros dias que sucederam o acidente, quando o grupo teve de racionar comida para sobreviver.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, deve comparecer ao local nesta quarta-feira. Um dos mineiros presos, Carlos Mamani, é boliviano.

Correspondentes no local afirmam que há um sentimento de alvoroço no acampamento. Jornalistas do mundo todo foram até a mina de San José esperar a saída dos mineiros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.