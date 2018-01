Voluntárias italianas voltam ao Oriente Médio Elas disseram que voltariam ao trabalho e pouco mais de dois meses depois do fim do seqüestro, e mantiveram a palavra: Simona Pari e Simona Torretta voltaram para o Oriente Médio para retomar suas atividades humanitárias, interrompidas às 15h de 7 de setembro, quando um comando com cerca 15 rebeldes iraquianos entrou na sede da ONG "Uma ponte para Bagdá" e as seqüestrou. As duas voluntárias eram aguardadas hoje em uma conferência em Siena, mas enquanto os oradores falavam, elas já estavam voando para Amã, onde chegaram ao anoitecer. Da capital jordaniana, Simona Pari e Simona Torretta retomarão os contatos com os voluntários iraquianos da associação. Entretanto, ainda não se sabe se elas retornarão a Bagdá.