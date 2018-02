O fundador do grupo de ajuda disse que um quarto voluntário conseguiu evitar a captura e está em segurança. Segundo o site de notícias alemão Spiegel Online, o grupo atua no norte da Síria desde setembro de 2012. Há mais de dois anos ocorrem no país violentos conflitos entre forças do governo e oposicionistas que tentam derrubar o regime do presidente Bashar Assad. Com informações da Associated Press.