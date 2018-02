Volvo fornecerá carros para o casamento real dinamarquês Não se fabricam carros na Dinamarca, mesmo assim os convidados para o casamento real no mês que vem, em Copenhague, se locomoverão para e dá igreja em estilo escandinavo. A fábrica sueca Volvo Cars fornecerá quatro limousines e 80 sedans para o desfile motorizado dos convidados do príncipe Frederik e sua noiva australiana, Mary Donaldson. ?Os carros serão entregues uma semana antes do casamento?, anunciou hoje o porta-voz da Volvo, Christer Gustafsson. ?Estamos orgulhosos de poder ajudar.? O príncipe herdeiro de 35 anos casará com Mary, de 32, que conheceu durante as Olimpíadas de 2000, em Sydney, dia 14 de maio. na catedral luterana em estilo neo-clássico de Nossa Senhora. Os carros serão os novos modelos S80, enquanto que as limousines correspondem a versões expandidas do mesmo tipo. Todos estarão pintados de azul escuro, segundo Gustafsson. Alguns dos Volvos ficarão na Dinamarca, enquanto que os outros voltarão para a Suécia para serem vendidos como carros usados. Gustafsson não quis dizer se o fato de terem sido usados no serviço real influenciará nos preços. A Volvo, que foi comprada pela americana Ford Motor Co. em 1999, também providenciou o transporte quando o príncipe herdeiro da Noruega Haakon casou-se com a princesa Mette-Marit, em 2001.