Voo 447: promotoria de Paris investiga homicídio culposo A promotoria de Paris informou hoje que abriu uma investigação de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) para o caso do desaparecimento do Airbus 330 da Air France, que fazia o voo 447. A aeronave saiu domingo do Rio de Janeiro com destino à capital francesa com 228 pessoas a bordo. Segundo a promotoria, a medida é um procedimento padrão tomado pelas autoridades em casos semelhantes.