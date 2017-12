Vôo canadense faz pouso de emergência em Tóquio Um vôo da Air Canada em rota de Xangai a Vancouver fez uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Narita, em Tóquio, neste domingo, depois de uma batida por conta de uma turbulência. Quatro aeromoças ficaram feridas, informou a companhia. De acordo com a Air Canada, o vôo carregava 190 passageiros. "Em rota, nosso vôo encontrou uma turbulência severa. Quatro de nossas aeromoças ficaram feridas e por conta desta turbulência o vôo precisou ser redirecionado para Narita," disse a porta-voz da empresa, Angela Mah. Mah disse que as feridas foram enviadas para o hospital, mas, ela não soube informar a extensão dos machucados. Não há o registro de passageiros feridos. Outro avião ficou responsável de levar os passageiros para Vancouver.