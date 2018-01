Vôo com brasileiros fugidos do Líbano já se dirige para São Paulo O quinto vôo da Força Aérea Brasileira (FAB) trazendo brasileiros do Líbano aterrissou no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, por volta das 6h40 desta sexta-feira. O pouso é de escala técnica para abastecimento. Os 80 passageiros ficaram numa área reservada do aeroporto da capital pernambucana e de lá seguiram para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, e de lá para o Rio de Janeiro. Nenhum deles permaneceu no Recife. O vôo que trouxe os brasileiros de volta durou 12 horas para chegar ao Brasil. Os passageiros são na maioria mulheres, crianças e idosos e vieram da região de Adana, na Turquia, para onde foram depois de saírem do Líbano, onde residiam. Está programado para sábado um vôo da empresa TAM, partindo de Damasco, que trará 225 brasileiros. Israel deu inicio à operação no Líbano após o Hezbollah matarem três soldados e capturarem outros dois na fronteira entre os dois países, no dia 12 de julho. Nesta quinta-feira o ministro da Saúde do Líbano disse que o número de civis mortos de seu país já estava em 600, mas oficialmente é considerado 382 o número de vítimas fatais. Já do lado israelense o total de mortos fica em 52, sendo 33 soldados e 19 civis.