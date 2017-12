Vôo com brasileiros vindos do Líbano chega a SP Chegou neste domingo a São Paulo mais um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), trazendo 150 brasileiros vindos do Líbano. O vôo aterrissou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos depois de realizar uma escala no Recife. Os brasileiros partiram da cidade de Adana, na Turquia, às 16 horas de sábado (horário de Brasília). No sábado, 90 pessoas, incluindo alguns libaneses e uma paraguaia, também chegaram à capital paulista, vindos de Damasco, capital da Síria.