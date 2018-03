Vôo da Delta é cancelado e FBI detém 2 homens Um vôo da Delta Airlines que deveria partir de Nova York com destino a Amsterdã foi cancelado na noite de ontem depois de o FBI deter dois passageiros, informou a companhia aérea. Os dois homens, que deveriam partir no vôo 80 da Delta, foram levados sob custódia para interrogatórios sobre seus documentos de viagem. Segundo um porta-voz do FBI, Jim Margolin, os homens, que não foram identificados, estavam detidos por autoridades de imigração. A porta-voz da empresa, Tracey Bowen, disse apenas que o vôo foi cancelado por causa de "um incidente relacionado com a segurança" e que os demais passageiros seriam transferidos para outros vôos. Bowen não quis contar os motivos da prisão dos passageiros nem do cancelamento do vôo. Leia o especial