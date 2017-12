Vôo da FAB resgata quatro argentinos e onze libaneses O vôo da Força Aérea Brasileira (FAB) vindo de Adana, na Turquia, aterrissou nesta terça-feira, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, com quatro argentinos, onze libaneses e mais 59 brasileiros. O avião pousou às 7h38 em São Paulo, depois de ter deixado um passageiro no Recife. O vôo segue para o Rio de Janeiro com mais dois brasileiros. Inicialmente, a chegada do avião estava prevista para segunda-feira. No entanto, em razão de problemas técnicos, o vôo teve de ser adiado por 24 horas, de acordo com a assessoria de imprensa do Ministério de Relações Exteriores. No domingo, 152 brasileiros que fugiram do Líbano chegaram ao Brasil. O coordenador do Ministério das Relações Exteriores do Grupo de Trabalho de Apoio aos Brasileiros no Líbano, embaixador Everton Vieira Vargas, disse que, devido ao fechamento da fronteira entre o Líbano e a Síria, a retirada dos milhares de brasileiros que vivem no Vale do Bekaa está prejudicada. Com a chegada do vôo desta terça-feira, já são 1.273 cidadãos da zona de conflito resgatados pelo Itamaraty. Outros 519 brasileiros escaparam por seus próprios meios da região.