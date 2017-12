Vôo da Inglaterra aos EUA é desviado em caráter de emergência Um vôo de Londres para Washington DC foi desviado para Boston nesta quarta-feira após o piloto declarar emergência por causa de um "distúrbio de passageiro". O vôo 923 da United, com 182 passageiros, deixou o aeroporto de Heathrow e aterrissou no Aeroporto Internacional Logan, segundo um porta-voz da companhia. O avião foi escoltado por jatos americanos até realizar o pouso. A polícia tomou controle do avião após o pouso, e as malas foram checadas por cachorros farejadores. Um funcionário da segurança federal afirmou não haver evidências de terrorismo. Uma passageira disse que era claustrofóbica, ficou muito irritada e entrou em confronto com a tripulação, afirmou George Naccara, diretor da Administração de Segurança de Transportes do aeroporto de Massachusetts. Inicialmente, o porta voz do aeroporto de Boston afirmou que uma passageira tinha vaselina, uma chave de fenda, fósforos e uma nota fazendo referência à Al-Qaeda. O porta-voz disse ainda que ela estava realizando alguma atividade "suspeita", mas não especificou qual era. Mais tarde, essa versão foi negada. Na semana passada, autoridades britânicas disseram ter desvendado um complô para explodir vôos transatlânticos na rota Londres-EUA. A informação gerou pânico em aeroportos da Europa e Estados Unidos, levando a criação de novas medidas de segurança e o cancelamento de vôos.