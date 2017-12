Vôo de Londres chega a São Paulo; aeroportos brasileiros operam normalmente Um vôo da empresa aérea British Airways vindo de Londres pousou às 5h41 desta sexta-feira trazendo brasileiros. O desembarque foi feito no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos. Dos 154 passageiros, 105 desceram em São Paulo e 49 seguiram viagem para Buenos Aires. Segundo a assessoria da empresa aérea, um outro vôo vindo de Londres chega neste sábado no mesmo horário. Os passageiros passaram por rigorosa fiscalização das bagagens na saída do aeroporto inglês. Eles foram impedidos de embarcar com qualquer bagagem de mão, incluindo aparelhos eletrônicos e produtos de conteúdo líquido e pastoso. No Brasil, os aeroportos estão funcionando normalmente, segundo a assessoria de imprensa da Infraero. Também não há informação de cancelamentos de vôos do Brasil para Londres. Nos países europeus, os aeroportos estão em estado de alerta máximo e bagagens de mão estão sendo revistadas. Na Grã-Bretanha, é permitido levar nos aviões apenas uma bolsa transparente com os documentos pessoais, óculos sem estojo e alguns remédios. Estão proibidos os líquidos. As medidas de segurança começaram na quinta-feira, depois que a Scotland Yard detectou uma ameaça terrorista em Londres comparável aos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O plano era derrubar dez aviões com o uso de explosivo líquido.