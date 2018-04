Voo de Morales poderá cruzar espaço aéreo espanhol

O avião de Morales fará uma parada para reabastecimento em Las Palmas de Gran Canaria, a capital da região das ilhas Canárias da Espanha, disse a agência Efe.

A publicação acrescentou que a Espanha concordou na terça-feira em deixar o voo de Morales cruzar o espaço aéreo do país. Segundo a agência, não está claro por que o avião pousou anteriormente em Viena. Houve especulações de que o avião também levava Edward Snowden a bordo.

Funcionários do ministério não estavam imediatamente disponíveis para comentar sobre assunto.

Na terça-feira, o avião que transportava o presidente Evo Morales teve sua rota desviada para a Áustria. Autoridades bolivianas disseram que a França e outros governos europeus proibiram que o avião sobrevoasse seus territórios.

Duas fontes do ministério de Relações Exteriores da França, no entanto, negaram as alegações e afirmaram nesta quarta-feira que o avião de Morales "teve autorização para voar sobre a França". Eles se negaram a comentar sobre as declarações dos bolivianos. As fontes falaram em condição de anonimato porque não estavam autorizadas a serem nomeadas publicamente de acordo com a política do ministério. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.