Voo de São Paulo a NY se estende por 2 dias De São Paulo a Nova York, em 48 horas. Foi o quanto durou a viagem dos passageiros do voo da TAM 8080 que embarcaram às 22h30 do dia 26 e chegaram ao destino final apenas às 18h30 (21h30 de Brasília) de ontem. Os passageiros ainda tiveram de esperar mais duas horas no avião antes de desembarcar.