Voo entre Canadá e México faz pouso de emergência

A porta-voz da Sunwing Airlines Janine Chapman disse que o Boeing 737 utilizado no voo 559, em Edmonton, Alberta, pousou no aeroporto regional de Helena.

Dois atendentes de voo sofreram ferimentos leves enquanto serviam os passageiros no momento em que a turbulência teve início. Um homem recebeu um corte na cabeça e uma mulher caiu no chão.

Os passageiros esperaram dentro da aeronave por mais de cinco horas antes de serem orientados a permanecerem em uma área específica no terminal do aeroporto, enquanto a companhia despachava outro avião para continuar a viagem. O avião original será inspecionado para verificar se sofreu danos, o que é um procedimento de rotina após turbulência fortes, disse Chapman. Fonte: Associated Press.