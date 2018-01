Vôo Londres-São Paulo da Varig é adiado O vôo 8753, da Varig, que viria, nesta noite, de Londres para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, foi adiado para amanhã, por "razões técnicas", segundo informações da empresa. Funcionários explicam que haverá pernoite na capital britânica e que a previsão de partida é para amanhã (sexta-feira) às 13h ? horário londrino (10h em São Paulo). Diante das indagações sobre possível relações do cancelamento do vôo com o atentado terrorista ocorrido em Madri, um funcionário da Varig, apressou-se a negar. Quanto à "razão técnica", diz não saber qual seja. "Pode ser com a aeronave ou com a tripulação. Há diversos motivos possíveis, mas não fomos informados", explica.