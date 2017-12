Vôo que atingiu WTC levava 92 passageiros A American Airlines afirmou hoje, em nota, que "perdeu" dois aviões: o vôo 11, com 92 pessoas, e vôo 77, de Washington para Los Angeles, com 65 pessoas. O vôo 11 é um dos aviões que chocou-se com o World Trade Center, e que foi seqüestrado ao decolar de Boston com destino a Los Angeles, disse a companhia aérea. As informações são da Dow Jones.