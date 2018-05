Voos da LAN são cancelados na Argentina por greve

A greve da Associação de Tripulantes de Cabine de Passageiros de Empresas Aerocomerciais (ATCPEA) afeta os voos da empresa de capital chileno que operam no aeroporto de Buenos Aires, e também no Aeroporto Internacional de Ezeiza, 30 quilômetros ao sul da capital argentina.

A secretária-geral da ATCPEA, Paula Marconi, disse que "não vai respeitar" a conciliação obrigatória determinada pelo Ministério do Trabalho, para que os trabalhadores e a empresa cheguem a um acordo a fim de encerrar a greve.

Paula disse que a greve ocorre pela "violação do convênio" trabalhista por parte da companhia aérea, a mesma razão que conduziu a uma greve similar em novembro. A associação reclama que algumas "incorporações de pessoal" realizadas pela LAN Argentina violariam "os direitos e a hierarquia de nosso convênio", porém sem dar mais explicações.

A dirigente da associação disse que os trabalhadores estão dispostos a negociar unicamente de forma direta com a empresa. "Quando a LAN se dignar a ocupar-se de seus passageiros e vir negociar conosco a greve poderá terminar", afirmou ela.

Já a LAN Argentina considerou a greve "injustificada" e atribuiu o protesto a uma reivindicação salarial, em comunicado divulgado pela agência estatal argentina Telam. A LAN Argentina afirma ainda que não há razão para o protesto, pois já foi fechado um aumento salarial médio de 30% no final de novembro.

Alguns dos voos internacionais cancelados seguiriam para São Paulo e para a capital chilena, Santiago. Entre os voos domésticos afetados há alguns que seguiriam para as cidades de Córdoba e Neuquén. A previsão é de que a medida provoque o cancelamento de cerca de 300 voos ao longo do dia de hoje. As informações são da Associated Press.