Vôos diretos voltarão a ligar EUA e Vietnã O Vietnã e os EUA estão negociando a retomada dos vôos comerciais entre os dois países, que estão interrompidos desde a Guerra do Vietnã. Os dois lados estão em fase final de negociações dos detalhes e devem formalizar um acordo inicial na quinta-feira, de acordo com um representante da Administração da Aviação Civil envolvido nas discussões do assunto. Há três anos, as negociações para retomada da ligação aérea entre os dois países não progrediam. Atualmente, as companhias aéreas de bandeira norte-americana devem usar acordos de code-sharing com outras empresas para operarem no Vietnã, o que exige que os passageiros troquem de aeronaves antes de entrar no país.