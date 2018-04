Voos são cancelados na Europa pelo segundo dia por causa de nuvem vulcânica

Milhares de voos foram cancelados nesta sexta-feira na Europa por causa da nuvem de cinzas vulcânicas provocada pela erupção do vulcão da geleira de Eyjafjallajoekull, na Islândia. A erupção começou na quarta-feira e continua lançando cinzas na atmosfera.

Centenas de milhares de passageiros foram afetados e os cancelamentos e atrasos podem continuar até o fim de semana.

Na quinta-feira, cerca de 5.000 voos foram cancelados. A República da Irlanda, Grã-Bretanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Bélgica e Holanda fecharam seu espaço aéreo. Na França, 24 aeroportos foram fechados (inclusive o Charles de Gaulle, em Paris), e na Alemanha os aeroportos de Hamburgo e Berlim foram fechados.

Especialistas temem que as cinzas contidas na fumaça entrem nos motores do avião entupindo as turbinas. Quando isso acontece, o motor para de funcionar em pleno voo.

As cinzas, no entanto, não apresentam risco grave para a saúde das pessoas. Segundo autoridades de saúde na Escócia, onde a previsão era de que as cinzas começassem a cair na noite de quinta para sexta-feira, a expectativa é de que a concentração de partículas seja baixa.

O serviço de meteorologia britânico Met Office afirmou que qualquer partícula que tocasse o chão seria praticamente invisível.

As restrições aos voos na Grã-Bretanha, que originalmente iriam durar até às 13h00 (hora local) desta sexta-feira, foram estendidas para até as 19h00 (15h00 no Brasil) pelo menos, mas é possível que haja algumas exceções na Escócia e Irlanda do Norte.

Segundo uma declaração do Serviço Nacional de Tráfego Aéreo (Nats, na sigla em inglês), "em geral, não se pode dizer com nenhuma certeza que a situação esteja melhorando".

Progresso devagar

A organização de controle de tráfego aéreo europeu, Eurocontrol, afirmou que a nuvem de cinzas está "se movendo muito devagar em direção ao leste" por causa da falta de ventos e permanece "muito densa".

As empresas Qantas, Japan Ailines, Korean Air, Singapore Airlines e Cathay Pacific também cancelaram voos vindos da Ásia e Oceania para a Europa.

"Nossa opinião pessoal é de que pode demorar até domingo" para que os voos sejam retomados, disse o porta-voz da Qantas David Epstein.

O governo da Polônia teme que alguns líderes mundiais não consigam comparecer ao funeral do presidente Lech Kaczynski, no domingo, se a situação não melhorar. Kaczynski morreu em um acidente aéreo no sábado passado.

Vários monarcas europeus não conseguiram comparecer às comemorações pelo aniversário de 70 anos da rainha Margrethe, da Dinamarca, que começaram na quinta-feira.

Erupção

A segunda erupção do vulcão da geleira de Eyjafjallajoekull em um mês começou na quarta-feira, lançando uma nuvem de fumaça a uma altura de 11 quilômetros na atmosfera. Uma fissura de 500 metros apareceu no topo da cratera.

O calor do vulcão derreteu parte do gelo em volta, provocando enchentes na região na quarta-feira.

Cerca de 800 pessoas tiveram que deixar suas casas, mas as informações são de que, na quinta-feira, as águas tinham baixado. O vulcão, no entanto, continuou emitindo nuvens de poeira em direção à Europa.

Especialistas não sabem quanto tempo esta erupção deve durar. A última erupção vulcânica debaixo da geleira, antes deste ano, começou em 1821 e continuou por dois anos.

A Islândia é localizada em uma região propensa a erupções vulcânicas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.