Votação antecipada bate recordes no Estado Palco de acirradas batalhas nas últimas eleições presidenciais americanas, a Flórida já está computando os votos antecipados de seus eleitores desde segunda-feira. Até ontem, o comparecimento aos locais de votação havia batido todos os recordes. Segundo estimativas do governo estadual, o número de pessoas que votarão antecipadamente deve dobrar em comparação com o de 2004. Veja mapa da eleição em cada Estado A Flórida registrou, desde janeiro, 1 milhão de novos eleitores. A vantagem é dos democratas, que têm 700 mil a mais que os republicanos (4,7 milhões contra 4 milhões). Entre os eleitores que requisitaram as cédulas de votação, no entanto, há um equilíbrio. O governo estadual prometeu divulgar amanhã números exatos sobre quantos formulários enviou e qual dos partidos recebeu mais. Ao todo, 34 Estados americanos permitem a votação antecipada - em 31 deles, não é preciso justificativa. As sessões eleitorais ficarão abertas durante 14 dias antes da eleição, que ocorre no dia 4. PRÊMIO Obama ganhou ontem o prêmio de "Anunciante do Ano", concedido pela revista Advertising Age, bíblia da propaganda mundial. Segundo os publicitários que votaram no democrata, ele venceu por ter conseguido sair do anonimato para se tornar o favorito na corrida presidencial. Além disso, os jurados disseram que Obama revolucionou os meios de arrecadação e utilizou diversos canais de mídia diferentes para divulgar sua candidatura.