Votação antecipada tem mais democratas

Dados preliminares de Estados importantes para a eleição presidencial indicam que um terço dos eleitores deve votar antes do dia 4. O mesmo levantamento afirma que um número ainda maior de democratas deve comparecer às urnas no dia da eleição. Embora a informação não permita uma previsão confiável do resultado final, contribui para dar uma idéia do comportamento deste crescente segmento do eleitorado. Veja pesquisa Estado por Estado Nesta fase inicial, o número de democratas que votou é significativamente maior do que o de republicanos em Iowa, Carolina do Norte, Novo México e Ohio, segundo dados analisados pelo jornal The New York Times. Entretanto, na Flórida os republicanos estão na frente, enquanto no Colorado a votação antecipada está quase empatada. Em 2004, o presidente George W. Bush ganhou em todos esses Estados. As datas para o início e a conclusão da votação antecipada variam de um Estado para outro. Especialistas, porém, recomendam cautela nas avaliações porque o impacto total desta forma de votação só será sentido quando as escolhas dos eleitores sem filiação partidária começarem a ficar mais claras no dia da eleição. Entretanto, em anos passados, a votação antecipada tendeu a favorecer os republicanos. Nas duas últimas eleições foi Bush quem venceu nesse tipo de votação. "No passado, os eleitores que optavam pela votação antecipada tendiam a ser mais velhos, de renda mais elevada e mais favoráveis ao Partido Republicano", afirmou Paul Gronke, diretor do Centro de Informações sobre Votação Antecipada, do Reed College, em Oregon. "Mas o que vemos agora, ao analisar os números, é um grande número de eleitores negros, hispânicos e jovens." A votação antecipada faz parte de uma transformação mais ampla do modo de votar dos americanos. No passado, podiam votar antes da data prevista os eleitores que não tinham condições de chegar ao local onde votam no dia da eleição. Agora, mais de 30 Estados permitem que os eleitores depositem seus votos numa data antecipada, pessoalmente ou pelo correio. "Se um candidato mostrar um bom impulso já nas eleições antecipadas, isto o favorecerá", afirmou Andrew Kohut, presidente o centro de pesquisas Pew. "Se houver um salto no último minuto, por causa de algum acontecimento com o candidato que está atrás, bom, as eleições já terão acabado para muita gente."