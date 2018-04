Votação atinge mínimo para validar plebiscito Mais de 60% dos eleitores registrados foram às urnas no referendo sobre a independência do Sul do Sudão, superando o limite mínimo necessário para validar a votação. Cerca de 2,3 milhões de pessoas já votaram. O plebiscito termina no fim de semana. Embora a criação de um novo país na região Sul do Sudão possa dividir o maior país da África e privar o Norte da maior parte das jazidas petrolíferas, o presidente Omar al-Bashir afirmou que vai permitir que o processo de independência se desenvolva em paz.