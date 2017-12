Votação de resolução da ONU pode acontecer na sexta-feira O embaixador americano na ONU disse que pode haver uma votação nesta sexta-feira, dia 11, para uma resolução das Nações Unidas que tem o objetivo de terminar o conflito que já dura um mês entre Israel e os guerrilheiros do Hezbollah. "Estamos progredindo e é totalmente possível que tenhamos uma votação amanhã", disse John Bolton após um encontro com seu semelhante francês, Jean-Marc de La Sabliere. "Encerramos algumas das áreas de discordância com a França". Os Estados Unidos e a França vem tentando deixar de lado as diferenças sobre um cronograma para uma retirada israelense do Líbano e concordarem em uma resolução. Houve outros sinais de que a ação tão esperada pelo Conselho de Segurança da ONU pode estar próxima. A secretária de relações exteriores britânica, Margaret Beckett disse que estava indo aos Estados Unidos para "reforçar" os esforços do Reino Unido para chegar a um acordo sobre uma resolução, dizendo que a situação é "urgente" e que "precisamos agora completar a tarefa". A secretária de Estado dos Estados Unidos Condoleezza Rice também estava preparada para ir ou para voltar "ou, se preciso, para trabalhar nos últimos detalhes", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack. Israel Em Israel, um parlamentar, citando o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert, disse nesta quinta que as Nações Unidas estavam projetando uma nova resolução para tentar terminar o conflito no Líbano. O Gabinete de Segurança Israelense autorizou Olmert nesta quinta a expandir a atual ofensiva no Líbano, mas as autoridades israelenses disseram que esperariam para dar mais tempo para o trabalho diplomático. "Uma nova proposta está sendo construída, o que possui uma significância positiva que pode trazer um fim à guerra", disse o legislador Otniel Schneller, conselheiro de Olmert, citando o primeiro-ministro. "Mas, caso o novo projeto não seja aceito, há a decisão do gabinete".