Votação exclui os EUA da Comissão de Direitos Humanos da ONU Os EUA sofreram um surpreendente mas contundente revés na votação, hoje, do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas em Genebra para a renovação de um terço dos 53 membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU. A comissão, que normalmente se reúne em Genebra, investiga os abusos contra os direitos humanos e faz recomendações para a proteção e a promoção desses direitos, por sua própria iniciativa ou a pedido da Assembléia Geral ou do Conselho de Segurança da ONU. É a primeira vez, desde 1947, que os EUA não se reelegeram como membro da comissão. Grupos regionais das Nações Unidas escolheram seus candidatos para a comissão e a Europa Ocidental e outros países propuseram quatro candidatos para três vagas - EUA, França, Áustria e Suécia. Na votação, os EUA ficaram em quarto lugar. Ao ser indagado pela imprensa sobre as razões da derrota dos EUA enquanto o Sudão foi escolhido, o chefe da representação americana, James Cunningham, considerou o resultado da votação "incompreensível" e disse estar "desapontado". Mas acrescentou que "isso não afetará de forma alguma, naturalmente nosso compromisso para com os direitos humanos dentro e fora da ONU. Continuaremos a mantê-lo". Vários diplomatas se manifestaram atônitos e revelaram que, após ouvirem os resultados da votação, muitos delegados manifestaram sua surpresa. "A votação não foi tão surpreendente se levarmos em conta as polêmicas e controvertidas posições que os EUA vêm adotando nessa matéria", disse à ANSA Joanna Weschler, representante do grupo Human Rights Watch (HRW) na ONU. Segundo Weschler, "cresceu muito, nos últimos tempos, um grande ressentimento contra os EUA". "A intenção (dos EUA) de bloquearem uma convenção contra o desaparecimento forçado de pessoas e outras questões-chave dos direitos humanos, incluindo sua oposição ao tratado para a abolição das minas terrestres e à criação do Tribunal Penal Internacional não passaram despercebidas dos delegados na hora de votar", acrescentou a representante do HRW. Além da eleição da França, Áustria e Suécia pelo grupo da Europa Ocidental e outros países, o grupo da América Latina escolheu por consenso Chile e México, enquanto a África, também consensualmente, elegeu Serra Leoa, Sudão, Togo e Uganda. No grupo asiático, foram escolhidos Bahrein, Coréia do Sul e Paquistão, que superaram com folga a votação dada ao Irã e à Arábia Saudita, enquanto no grupo da Europa Oriental venceram a Croácia e a Armênia sobre a Letônia e o Azerbaijão. Os membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU são eleitos pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas para um mandato de três anos, na seguinte proporção: 15 Estados africanos, 12 asiáticos, 5 do Leste europeu, 11 latino-americanos e caribenhos e 10 de países da Europa Ocidental e outros países. Os mandatos de um terço dos representantes de cada região terminam em 31 de dezembro de cada ano.