Votações regionais e municipais começam no Peru As sessões eleitorais abriram suas portas às 8h (11h de Brasília) deste domingo no Peru para a escolha de 12.468 cargos regionais e locais. No pleito serão escolhidos presidentes, vice-presidentes e conselheiros das 25 regiões do país, além de prefeitos e administradores de 195 conselhos provinciais e 1.637 conselhos municipais em toda a nação andina. Fontes do Jurado Nacional de Eleições (JNE) e das forças de segurança indicaram à EFE que o começo da votação transcorreu sem incidentes. Mais de 16,5 milhões de peruanos poderão votar até as 16h (19h de Brasília) nos 4.184 centros eleitorais habilitados nos 24 departamentos peruanos, mais a província constitucional de El Callao. Cerca de 88 mil policiais e mais de 45 mil homens das Forças Armadas garantirão a segurança do pleito e 2 mil fiscais estarão em alerta para evitar delitos durante a jornada eleitoral. A Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), a organização civil Transparência e a Defensoria Pública supervisionarão as votações em todo o território peruano.