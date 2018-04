Voto do Brasil mantém investigação da ONU no Sudão O Brasil endossou ontem a posição de países desenvolvidos no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e foi decisivo para a manutenção de uma investigação independente dos crimes cometidos no Sudão. O conselho aprovou uma resolução que mantém o cargo de especialista independente para monitorar a situação em Darfur, onde 300 mil pessoas teriam morrido em seis anos de conflito.