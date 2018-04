Voto do País mantém investigação no Sudão O Brasil endossou ontem a posição de países desenvolvidos no Conselho de Direitos Humanos da ONU e foi decisivo para a manutenção de uma investigação independente dos crimes cometidos no Sudão. O conselho aprovou uma resolução que mantém o cargo de especialista independente para monitorar a situação em Darfur, onde 300 mil pessoas teriam morrido em seis anos de conflito. Países africanos, China, Arábia Saudita e Cuba pressionaram para que a investigação fosse dada por concluída. Ao final, o mandato foi aprovado por 20 votos a favor e 18 contra. ONGs internacionais haviam criticado duramente o Brasil por seu padrão de voto na ONU nos últimos meses, sempre saindo em defesa de regimes autoritários. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou no Conselho de Direitos Humanos na segunda-feira em defesa da política brasileira. "Nós estamos satisfeitos", declarou Lucia Nader, da ONG brasileira Conectas, que trabalha com questões internacionais de direitos humanos.