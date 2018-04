Voto no Iraque é lição para árabes As eleições no Iraque foram um enorme sucesso. O dia da eleição foi extraordinariamente pacífico. E os resultados provisórios oferecem boas razões para se esperar que o Iraque realmente está a caminho de construir uma sociedade respeitável. A votação deu-se em 14 das 18 províncias do país - o Curdistão realizará eleições separadas e Kirkuk, cidade rica em petróleo, ainda é considerada "muito difícil" no momento. Foi a primeira eleição pós-Saddam Hussein dirigida pelos próprios iraquianos, com seções protegidas por soldados iraquianos. E foi também a primeira eleição a ter observadores internacionais em todas as 712 circunscrições eleitorais. Em 2005, as eleições foram muito perigosas por causa dos ataques terroristas. Na ocasião, mais de 200 candidatos foram mortos. Desta vez, houve 8 mortes entre os 14.412 candidatos, um número impressionante. Pela primeira vez, não ocorreram boicotes por razões sectárias ou étnicas. As mais diversas opiniões foram expressadas pelo voto. O Iraque é o único país árabe que dá a todos, incluindo trotskistas e monarquistas, a liberdade de disputar uma eleição. O índice de comparecimento, de 51%, foi menor do que o previsto, mas o importante é que votaram muitos sunitas que boicotaram as eleições de 2005. Em algumas áreas, o comparecimento chegou a 60%. A esperança é que esses sunitas abandonem os métodos da Al-Qaeda, que dominaram os anos iniciais pós-Saddam, para aderir ao processo político. PARTIDOS ISLÂMICOS Essas eleições pacíficas foram um fato notável, e também os resultados. Todos os partidos islâmicos perderam terreno, especialmente os ligados ao "agitador xiita" Muqtada al-Sadr, cujo desempenho nas urnas caiu de 11% para 3%. A principal agremiação islâmica sunita, o Partido Islâmico do Iraque, foi eliminada. O único partido islâmico que progrediu foi o Dawa, do primeiro-ministro xiita Nuri al-Maliki, que chegou a retirar a palavra "islâmico" do seu nome. Maliki, que se tornou um líder mais forte que o esperado, vê seu poder reforçado com essas eleições. Agora, nenhum partido islâmico conseguirá controlar sozinho nenhuma das províncias. A eleição, portanto, foi uma grande derrota do Irã, que esperava que os partidos religiosos xiitas passassem a controlar o sul do Iraque, permitindo transformar a região numa pequena república xiita. Mas, em vez disso, uma nova geração de políticos iraquianos apresentou-se nas eleições. Muitos deles são jovens e seculares. Sempre viveram no Iraque, não no exílio; são iraquianos, antes de tudo, com raízes locais. Não são pan-árabes ou pan-islâmicos. Nem têm ligações com os EUA. NOVO TESTE A estrutura política do Iraque ainda é frágil. As eleições parlamentares no final deste ano serão um novo teste para se saber se a terrível violência dos últimos anos, entre islâmicos, acabou. O país está ainda distante de uma união e sua infraestrutura requer enormes investimentos. Mas agora há razões de fato para esperar que os iraquianos finalmente entrem no caminho para construir uma sociedade respeitável como nunca tiveram. Isso jamais teria sido possível sem a derrubada da psicótica família de Saddam. Houve erros lamentáveis quando da ocupação dos EUA, permitindo o surgimento da violência sectária que ameaçou destroçar o país. Mas nos últimos dois anos, com o reforço das tropas americanas, parece que grande parte do apoio e da infraestrutura dos terroristas foi destruída. Agora, quando os soldados americanos começam sua retirada gradativa, o novo Exército iraquiano treinado pelos americanos defende o país contra a violência. Claro que haverá retrocessos. Mas talvez o Iraque ainda possa se tornar modelo para a mudança democrática em outros países árabes. Nesse caso, o crédito será de quem? Do tão caluniado presidente George W. Bush. E de Tony Blair. * William Shawcross é escritor e comentarista político britânico