Votos de Bagdá passarão por recontagem Um funcionário eleitoral iraquiano disse hoje que a recontagem dos votos em Bagdá, ordenada pela Justiça, pode começar no início da próxima semana, um processo que pode eliminar a apertada liderança do vencedor do pleito, Ayad Allawi, sobre o primeiro-ministro Nouri al-Maliki. Um tribunal decidiu na segunda-feira em favor do pedido de Maliki.