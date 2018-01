"Vovó" prostituta é libertada em Taiwan Uma prostituta de 82 anos, que atende pelo nome de guerra de "vovó", foi posta em liberdade hoje depois de ter sido detida ontem oferecendo seus trabalhos a um cliente em uma rua de Taipé. A mulher, identificada apenas pelo sobrenome Chiu, já tinha passagens pela polícia, mas sempre retornou ao trabalho, pelo qual cobra apenas 300 dólares taiuaneses (cerca de US$ 8,50) por cliente. Em Taipé, uma prostituta nova chega a cobrar 20 vezes este valor. Chiu começou a trabalhar como prostituta há 40 anos, depois da morte de um homem com o qual viveu por duas décadas. Segundo o chefe de polícia de Taipé, Chen Tien-you, Chiu está em boas condições de saúde e aparenta ter "apenas" 70 anos. Segundo "vovó", sua aposentadoria, de cerca de US$ 260 por mês, não é suficiente para abandonar as ruas. Chen afirmou também que solicitou a assistentes sociais para que encontrem um lugar mais barato para que Chiu possa viver.