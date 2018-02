Voz atribuída a Bin Laden propõe trégua a países europeus Em nova gravação veiculada por algumas redes de TV árabes, um homem que se identificou como o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, propôs uma "trégua" aos países europeus que não lançarem ofensivas contra muçulmanos. Tal trégua seria iniciada quando soldados europeus saíssem das nações islâmicas. A Grã-Bretanha já se manifestou contra a proposta. A voz promete também retaliar os EUA pela morte, pelo exército israelense, do líder espiritual palestino e fundador do Hamas, Ahmed Yassin. Segundo a Dow Jones, não foi verificado se a voz realmente pertence a Bin Laden. Várias fitas com áudio e outras também com imagens do segundo homem mais importante na Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, foram distribuídas nos últimos meses, mas a fita de ontem é a primeira atribuída a Bin Laden.