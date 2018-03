Voz atribuída a Saddam critica conselho de governo interino Uma fita gravada supostamente com a voz de Saddam Hussein foi transmitida pela TV árabe Al-Jazira nesta quinta-feira, marcando o aniversário da revolução de 1968 que levou o ex-governante Partido Baath ao poder. Nela, o ex-ditador critica o conselho de governo interino iraquiano recém-instalado e incita para a resistência contra as forças de ocupação. A alusão ao conselho de governo, instalado no domingo, indica que a fita é recente. ?Como o povo poderá ter benefícios com esses funcionários designados pelos ocupantes estrangeiros??, pergunta-se a voz na gravação. ?O que poderão oferecer os designados pela potência estrangeira ao povo e à nação, que não seja a vontade do ocupante??, diz o locutor. O trecho do discurso parcialmente divulgado pela Al-Jazira durou cerca de 5 minutos. Jornalistas familiarizados com o ex-mandatário analisaram a voz, e disseram que ela parece ser a de Saddam. Não foi possível confirmar de imediato a autenticidade da fita.