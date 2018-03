Voz do piloto indica que míssil atingiu avião russo A imprensa russa divulgou nesta quinta-feira o relato de um controlador de vôo russo que teria gravado a voz aflita do piloto do TU-154 "comprovando" a derrubada do avião por um míssil: "Fomos atingidos." Setenta e oito pessoas morreram no acidente. Investigadores encontraram no local da queda, o Mar Negro, restos de um míssil ucraniano S200. Diante das evidências, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksander Kuzmuk, renunciou hoje.