Voz em fita é de Bin Laden, confirmam oficiais americanos A inteligência americana concluiu que é realmente de Osama bin Laden a voz numa fita de áudio divulgada na semana passada. Trata-se da primeira evidência em quase um ano que o líder da Al-Qaeda está vivo, disseram hoje autoridades. A fita, divulgada pela tevê árabe Al Jazira, não parece ter sido alterada ou editada, sugerindo que ela é realmente o que parece ser: o próprio Bin Laden lendo uma declaração preparada prometendo novos ataques terroristas contra os Estados Unidos e seus aliados, afirmou um oficial americano, que pediu para não ser identificado. A análise da fita foi feita por técnicos, lingüistas e tradutores da CIA e da Agência de Segurança Nacional, que compararam a mensagem com gravações anteriores de Bin Laden. Pelo fato de mencionar recentes ataques terroristas, autoridades concluíram que ela foi feita em semanas recentes. A inteligência americana não tinha recebido evidências definitivas em um ano de que Bin Laden havia sobrevivido a ataques dos EUA no Afeganistão depois de 11 de setembro. A fita dá poucas pistas sobre o paradeiro ou as condições de saúde de Bin Laden. Autoridades americanas acreditam que ele esteja se escondendo numa remota região montanhosa na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. A mensagem também foi um fator determinante para uma nova série de alertas contra ataques terroristas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo na semana passada. Declarações públicas anteriores de Bin Laden serviram como prelúdio de ataques terroristas, explicaram os oficiais. Autoridades americanas nunca confirmaram rumores de que Bin Laden estava ferido ou sofrendo de algum tipo de doença nos rins. A voz na fita parece referir-se ao assassinato de um diplomata americano na Jordânia em 28 de outubro, o evento mais recente destacado na gravação. Não está claro se a rede de Bin Laden esteve diretamente envolvida no assassinato. Anteriormente, a última evidência concreta de que Bin Laden estava vivo era um vídeo gravado em 9 de novembro de 2001 que mostra Bin Laden jantando com seu principal assessor, Ayman al-Zawahri, e outros colaboradores. O videotaipe foi confiscado pela forças dos EUA no Afeganistão e posteriormente tornado pública.