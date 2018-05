Vozes por trás do véu

Steve Hendrix, do The Washington Post, O Estado de S.Paulo

Safiyyah Abdullah atravessou o corredor de produtos agrícolas de um mercado suburbano, ignorando os olhares que a acompanhavam. Ela não pensa mais na imagem chocante que representa para os demais fregueses: uma figura vestida dos pés à cabeça num tecido preto, ao mesmo tempo anônima e chamativa em meio às maçãs e cebolas.

Seu rosto estava quase completamente coberto, mostrando apenas os olhos azuis pela estreita abertura acima do véu negro. Um menino pequeno no corredor dos laticínios procurou a mão do pai e ficou olhando para a mulher.

"Nem reparo mais na reação das pessoas, a não ser que elas digam alguma coisa", disse Safiyyah, de 55 anos. E os comentários são de fato frequentes. Safiyyah, uma pesquisadora formada em Ciências Sociais nascida e criada numa família luterana de Chicago, mora na região de Washington há mais de 30 anos. E, nesse período, quase ninguém viu o rosto dela. Ela usa um niqab, o mesmo tipo de véu muçulmano cujo uso em público foi declarado ilegal na França. Já houve ao menos um caso de uma mulher que tenha sido multada sob a nova lei, e muitas outras foram detidas protestando contra a medida em Paris.

Nos EUA, alguns muçulmanos indignados pediram um boicote aos produtos franceses, enquanto outros aplaudiram silenciosamente a proibição de uma peça de roupa que consideram repressiva.

Durante as numerosas tarefas que realizou na quarta-feira, Safiyyah comentou suas experiências enquanto parte de uma pequena minoria de muçulmanas americanas que vão além do lenço sobre a cabeça e decidem usar o véu completo. Depois de decidir usar o niqab, pouco após sua conversão ao Islã, em 1975, as saídas diárias tornaram-se um misto de assédio e compaixão, conforto e alienação.

Quando sai de casa, em Gaithersburg, Maryland, ela nunca sabe se desta vez será chamada de terrorista, se ouvirá alguém mandá-la "voltar para o próprio país" ou se ela será parada pela polícia sem nenhum motivo aparente, coisa que ela diz ter ocorrido "dúzias de vezes". "Sempre me pedem para encostar o carro, mas nunca recebi uma multa", diz Safiyyah, que é ao mesmo tempo uma mulher muito religiosa e uma vencedora de preconceitos.

Experiências como a dela são muito conhecidas pelo Conselho de Relações entre o Islã e os EUA (CAIR, em inglês), um grupo de defesa dos direitos civis com sede em Washington. Desde 2008, o CAIR recebeu 40 denúncias de casos de discriminação envolvendo o uso do véu, situações nas quais bancos, lojas e escolas tentaram proibir o uso de vestimentas deste tipo em suas dependências.

Na semana passada, uma mulher telefonou ao CAIR para reclamar de assédio sofrido na Base Andrews, da Força Aérea, quando visitava a filha doente, que mora lá. Malikah Amatullah, de Houston, que usa um niqab e cujo genro está servindo o Exército americano no Iraque, vinha usando um passe de visitante por duas semanas quando um guarda disse a ela que não poderia mais entrar na base. Malikah passou mais de seis horas num McDonald"s das redondezas e teve de dormir num motel naquela noite até que um oficial resolvesse seu caso, com muitos pedidos de desculpas, no dia seguinte.

Certa vez Malikah estava se dirigindo para a Universidade Montgomery, onde estuda para obter um diploma de serviço social, quando policiais pararam o ônibus em que ela estava e ordenaram que ela desembarcasse, dizendo terem recebido uma queixa de comportamento suspeito. "O que faz de mim uma suspeita? Minhas roupas?", questionou. Mas há também momentos de compaixão. Depois que um bêbado mexeu com ela no metrô, três outros desconhecidos pediram desculpas pelo comportamento do homem.

Revista. "A verdade é que me sinto à vontade aqui", disse Safiyyah. "Em cerca de 20% das ocasiões alguém me faz um comentário ou ocorre algum tipo de situação. Mas a maioria das pessoas me trata bem. Esta região é bastante metropolitana e diversificada." Os aeroportos são sempre uma aventura. Safiyyah aprendeu a chegar com muita antecedência e se preparar para um processo de revista especialmente rigoroso. "Sempre sou a primeira a ser aleatoriamente escolhida para um pente-fino", disse ela. "Já pensei em mudar meu nome para Aleatória." Ela não se importa de erguer o véu e mostrar seu passaporte para agentes femininas de segurança, longe dos curiosos olhares masculinos.

"Se for exigido pela lei, não vejo problema em tirar o véu temporariamente", disse ela. "Mas, se o pedido for apenas fruto da ignorância, veremos quem é mais teimoso." Safiyyah, uma poetisa que participa de leituras ao vivo, traz um forte sotaque de Chicago e uma risada forte que lhe ilumina o olhar. Apenas seus parentes e algumas amigas mais íntimas sabem se o sorriso dela tem a mesma intensidade.