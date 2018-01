Vulcão ameaça moradores na Indonésia O vulcão Merapi, o mais ativo da Indonésia, entrou em intensa atividade nesta madrugada, expelindo rios de lava e enormes nuvens de cinzas. Por medida de segurança, centenas de habitantes que residem nos arredores do Monte Merapi, foram retirados de suas casas. Segundo especialistas que monitoram a crescente atividade dentro da montanha, as condições pioraram dramaticamente durante a madrugada. Casas foram cobertas com cinzas e gases tóxicos foram jogados no céu. Um alerta foi emitido e moradores ao redor do Merapi foram avisados de que deveriam deixar suas casas e sítios.