Vulcão Bulusan, nas Filipinas, pode entrar em erupção O Instituto de Vulcanologia das Filipinas alertou nesta sexta-feira sobre o perigo de erupção do vulcão Bulusan, situado a sudeste da ilha de Luzon, depois que na quinta-feira foi registrado um aumento de sua atividade. O Instituto de Vulcanologia e Sismologia (Philvocs) indicou que uma erupção do Bulusan, situado na província de Sorsogon, poderia ter conseqüências graves para os habitantes dos povoados próximos. O Bulusan, de 1.559 metros de altura, chegou a expelir cinzas e nuvens incandescentes até uma altura de dois quilômetros, o que levou à elevação do nível de alerta de erupção de 1, que vigorava desde março, até o nível 2, dos 5 existentes. Há cerca de 45 povoações ao redor do vulcão, reunindo um total de 45 mil habitantes. Parte dos moradores recebeu máscaras protetoras. O Bulusan, um dos vulcões mais ativos das Filipinas, registrou cinco erupções desde março. O perigo de erupção do Bulusan trouxe à memória do país a catástrofe provocada pela entrada em atividade do Pinatubo em 1991, na qual morreram mais de 800 pessoas e dezenas de povoados foram destruídos pela lava expelida pelo vulcão.