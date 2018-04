Vulcão cancela 1º voo de Bagdá a Londres em 20 anos

"A cerimônia planejada para esta sexta-feira teve de ser postergada por causa do vulcão da Islândia", disse o porta-voz do Ministério dos Transportes iraquiano. "Vamos realizá-la quando as condições melhorarem, provavelmente no sábado ou domingo."

O ministro dos Transportes iraquiano Amer Abduljabbar Ismail estava dentre os passageiros que tomariam o avião para Londres. "Passageiros estrangeiros e iraquianos e o próprio ministro estavam confirmados para o voo", disse o porta-voz.

O vulcão do glaciar islandês de Eyjafjallajokull entrou em erupção na quarta-feira e desde então tem expelido cinzas que forçaram as autoridades de tráfego aéreo a cancelar milhares de voos por toda a Europa. As informações são da Dow Jones.