Vulcão cancela voos e sobrecarrega rede de transportes As nuvens de cinza e fumaça expelidas por um vulcão na Islândia paralisaram boa parte do tráfego aéreo na Europa e sobrecarregaram os demais meios de transporte por todo o continente. A agência de tráfego aéreo Eurocontrol anunciou hoje que cerca de 16 mil dos 28 mil voos diários europeus foram cancelados nesta sexta-feira, número duas vezes maior do que ontem. "Os céus estão totalmente vazios no norte da Europa", disse Brian Flynn, subdiretor de operações da Eucontrol, acrescentando que "haverá significativos distúrbios no tráfego aéreo amanhã".