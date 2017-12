Vulcão começa a soltar vapor nos EUA O Monte St. Helens, no Estado de Washington, liberou uma imensa coluna branca de vapor hoje, depois de dias de estrondos e tremores, sugerindo que o vulcão que entrou em erupção em 1980 está prestes a explodir de novo. Ao longo da última semana, cientistas detectaram milhares de terremotos de força crescente - com magnitude máxima de 3,3 - na montanha, conhecida pela devastadora erupção de 1980, que matou 57 pessoas e cobriu cidades a mais de 400 km de distância com cinzas. Veja imagens da câmera que acompanha o vulcão.